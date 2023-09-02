أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، عن دخول أكثر من ثلاثة ملايين و500 زائر أجنبي إلى العراق، للمشاركة في إحياء أربعينية الأمام الحسين التي ستبلغ ذروتها، يوم الأربعاء المقبل، في محافظة كربلاء، 120كم جنوبي العاصمة بغداد.

وقال الشمري، في تصريح صحفي، خلال تفقده إنتشار القوات القوات الأمنية في محافظة النجف العراقية إن "العالم ينظر لهذه الزيارة المليونية فيجب التغلب على التحديات لإنجاحها".

وأضاف "أن القوات الأمنية تبذل جهدا كبيرا لإنجاح مراسم الزيارة".

وتابع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم عملية تفويج الزائرين القادمين عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بمحافظة البصرة العراقية، للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين برفقة نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.

وتشهد المنافذ البرية الحدودية ومطارات العراق، تدفقا كبيرا من الزوار من الدول العربية والأجنبية طوال الايام الماضية، للمشاركة في إحياء أربعينية الأمام الحسين، فيما تكتظ الشوارع العراقية بالملايين من العراقيين الذين يتوافدون إلى كربلاء سيرا على الأقدام في تقليد سنوي لإحياء المناسبة في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات الأمنية وتحليق متواصل للمروحيات لتأمين الحماية.