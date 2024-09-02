بن غفير: نمارس ضغوطا كبيرة لمعارضة صفقة التبادل

قال وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه «يمارس ضغوطا كبيرة لمعارضة إبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة حماس».

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، أضاف بن غفير مخاطبا محتجين يمينيين قبالة مقر الحكومة: «اليوم لدينا سلطة بالحكومة نستخدمها لعدم إبرام اتفاق (مع حماس) وحتى لا تكون هناك أي مفاوضات إطلاقا».

وأثار استعادة جثث جديدة لمحتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية، يوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وبدأ الإضراب العام في إسرائيل، صباح اليوم، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.

وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن «رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية».