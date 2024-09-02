الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر مستشفيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة طولكرم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأناء الفلسطينية «وفا».

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال يرافقها عدد من الجرافات، اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، وجابت شوارعها وأحياءها، وتحديدا وسط ميدان جمال عبد الناصر، وشارع العليمي، وشارع المقبرة الغربية، والحي الشرقي، وشارع المقاطعة، قبل أن تحاصر مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي، وسط مواجهات في شارع باريس بالمدينة.

وأضافت أن «جرافات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف في محيط دوار العليمي المدمر جراء الاقتحامات السابقة، وأعاقت حركة مرور المركبات والمواطنين في المكان».

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى جهة بوابة «نتساني عوز» غرب المدينة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.