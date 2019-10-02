سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يسحب عماد متعب، نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر هذا العام..

وجاء اختيار متعب بصفته أحد النجوم التي شاركت في أوليمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها.

ويحضر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بالكامل بقيادة شوقي غريب مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقام مراسم القرعة في السابعة من مساء اليوم بقصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول ٣ منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر المقبل حيث سيتواجد المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهم مصر باعتبارها البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالي.