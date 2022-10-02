مزهرية صينية نادرة من القرن الـ18 تباع بنحو 10 ملايين يورو في مزاد علني بفرنسا

باعت صينية مزهرية تعود إلى القرن الثامن عشر بأكثر من 9 ملايين يورو، خلال مزاد علني أقيم في فرنسا لصالح مشتر صيني.

وذكرت الشبكة الإخبارية لقناة "فرانس 1"، أن الخبراء ثمنوا مبدئيا سعر هذه المزهرية بنحو ألفي يورو كحد أقصى وكانت من ضمن مجموعة من قطع الأثاث والتحف الفنية المختلفة المعروضة في مزاد أقامته دار "أوزنا" في فونتينبلو بالقرب من باريس.

وأوضح مدير قسم القطع الفنية في "أوزنا" سيدريك لابورد، أن صاحبة المزهرية، التي تعيش في أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، ورثتها عن والدتها التي ورثتها بنفسها عن والدتها التي كانت جامعة تحف فنية باريسية كبيرة في القرن العشرين.

وكانت القطعة جزءاً من الممتلكات التي تركتها والدة البائعة عند وفاتها في شقتها في سان برياك سور مير على ساحل بريتاني.

وقال المسؤول عن المزاد جان بيار أوزنا إن الابنة "كانت بعيدة، حتى أنها لم تر المزهرية، وقد نقلتها إلى باريس".

وهذه المزهرية الزرقاء والبيضاء من نوع تيانكيوبينج مصنوعة من البورسلين والمينا الزجاجي، ومزيّنة برسوم تنانين وغيوم، ويبلغ طولها 54 سنتيمتراً وقطرها 40 سنتيمتراً.

وقدّر الخبراء سعرها الأولي بما بين 1500 و2000 يورو، لكنّ الشاري حصل عليها مقابل 7.7 مليون يورو، أي بسعر 9.121 مليون يورو شاملاً النفقات والرسوم.

وترتبط أهمية المزهرية بالحقبة التي تعود إليها، فإذا كانت من القرن العشرين، كما ظنّ الخبراء، تُعتبر قطعة عادية نسبياً غير ذات أهمية كبيرة، أما إذا كانت من القرن الثامن عشر، فتُعدّ قطعة نادرة جداً، مما يبرر السعر الذي بيعت به.