ألمانيا تحتفل بمرور 33 عاما على إعادة توحيد شطريها بفعاليات في هامبورج

تقيم ألمانيا احتفالاتها الرئيسية بمناسبة الذكرى الـ33 لإعادة توحيد شطريها في مدينة هامبورج، حيث تنطلق الفعاليات مساء اليوم الاثنين.

وعبر الاحتفال الرئيسي الذي سيقام أمام بلدية المدينة وحول بحيرة ألستر الداخلية تسعى المدينة الساحلية بالتعاون مع 400 شريك وجهة فاعلة لتقديم نفسها على أنها مدينة كبيرة ومتنوعة ومستدامة ومنفتحة على المستقبل خلال برنامج متنوع.

وقال عمدة هامبورج بيتر تشينتشر: "نهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة هذه لفتح آفاق جديدة معا".

وتحتفل ألمانيا بإعادة توحيد شطريها بعطلة وطنية لإحياء ذكرى اليوم الذي انضمت فيه ألمانيا الشرقية الشيوعية في عام 1990 إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية)، ما أدى إلى إنشاء دولة ألمانية موحدة لأول مرة منذ عام 1945.

وقد تم اختيار مدينة هامبورج لإقامة الاحتفالات هذا العام تحت شعار "فتح الآفاق"، حيث تتولى الولاية رئاسة مجلس الولايات (بوندسرات). ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات مئات الآلاف من الزوار.

وسيتضمن الحفل الرسمي الذي سيقام في دار أوبرا "إلبه فيلهارموني" بالمدينة غدا الثلاثاء خطابا يلقيه رئيس المحكمة الدستورية الألمانية، شتيفان هاربرات، أمام جمهور يبلغ عدده حوالي 1300 شخص، من بينهم قادة سياسيون على المستوى الاتحادي ورؤساء حكومات الولايات الـ16.

ومن المقرر إقامة قداس مسكوني في كنيسة "سانت ميشائيل"، حيث سيتم بث كلا الحدثين مباشرة على التلفزيون الوطني العام.