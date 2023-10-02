وزير التجارة التركي: عمق استراتيجي وثيق بين قطر وتركيا في مختلف المجالات

أشاد عمر بولاط وزير التجارة التركي بتميز العلاقات القطرية التركية، مشيرا إلى عمقها الاستراتيجي الوثيق في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، معربا عن أمله في مزيد من التطوير في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري التركي الذي عقد اليوم، حيث جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين قطر وتركيا ومناخ الاستثمار، وأهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار وزير التجارة التركي إلى أن هناك 720 شركة تركية تعمل في قطر في مجالات كثيرة، كما أن هناك 120 شركة قطرية لديها أعمال في تركيا بقطاعات متنوعة، منوها بأن العلاقات الطيبة بين القيادة في كلا البلدين ساهمت في تطوير التعاون التجاري والاستثماري بينهما.

وتوجه بالتهنئة لدولة قطر على تنظيم معرض إكسبو 2023، الذي يشارك فيه أكثر من 150 رجل أعمال تركيا من خلال جناح جمهورية تركيا، ليكون إطارا لبحث التعاون مع الجانب القطري، واستعراض آفاق التعاون بين الشركات من الجانبين.

من جهته، قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال كلمته: إن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا قدره 18 بالمئة خلال العام الماضي، والذي بلغ فيه نحو 8.1 مليار ريال، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021، مما يجعل تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر.

وأشار إلى أن نمو حجم التجارة يبرهن على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ظل وجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطري العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطاعات متنوعة، وفي المقابل، يوجد في تركيا العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في قطاعات تشمل العقارات والسياحة وغيرهما.

وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والمساهمة في رفع التبادل التجاري بينهما، داعيا أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، كما دعا الشركات التركية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب.

وحضر فعاليات ملتقى الأعمال القطري التركي الذي عقد اليوم، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة.