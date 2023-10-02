ديفيز يعقد محاضرة فيديو لفريق كرة اليد بالأهلي قبل مواجهة بطل الكونغو

عقد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين ظهر اليوم داخل فندق الإقامة؛ استعدادًا لخوض مباراة جي إس كي الكونغولي في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام بالكونغو برازافيل.

وشهدت المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف وطريقة الأداء لفريق جي إس كي، مع مراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة خلال اللقاء.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.