الجيش الروسي يدمر منظومة «إنكلاف» الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات بدون طيار في مقاطعة زابوريجيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية التي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات بدون طيار من طراز إنكلاف في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوريجيا".

وتابع البيان، "تم تدمير مستودعات الوقود والعتاد الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولجينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضاف البيان، "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة الجنوب التابعة للقوات الروسية، في صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية بمناطق كراسنوجوروفكا، ونيفسكوي، وأندريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، بالإضافة إلى مدفع من طراز جفوزديكا".

وقال البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وبيلوجوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا".