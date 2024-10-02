مصادر إيرانية: خامنئي حذّر من نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله وطالبه بمغادرة لبنان

- التحذير سبق عملية الاغتيال بأيام عبر مبعوث إيراني قُتل مع نصر الله

قالت ثلاثة مصادر إيرانية، إن الزعيم الإيراني الأعلى (المرشد) علي خامنئي حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وطلب منه الخروج من لبنان قبل أيام من اغتياله في غارة إسرائيلية.

وقال أحد المصادر، وهو مسئول إيراني كبير، لوكالة رويترز، إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله في 17 سبتمبر مباشرة، أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من نصر الله المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل الحزب وتخطط لقتله.

وأضاف المسئول أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر الله في عندما استهدفته قنابل إسرائيلية وقُتل معه.

يأتي هذا فيما أفاد مسئول إيراني بأن خامنئي، وهو في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت، هو من أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 صاروخ على إسرائيل أمس الثلاثاء.

وجاء اغتيال نصر الله في ختام أسبوعين شهدا ضربات إسرائيلية دقيقة دمرت مواقع أسلحة وقضت على نحو نصف قيادات حزب الله وكوادره العسكرية العليا.

وتجلت المخاوف التي لدى إيران بشأن سلامة خامنئي إلى جانب وجود أزمة ثقة، سواء داخل حزب الله أو المؤسسة الإيرانية أو فيما بينهما، بحسب 10 مصادر.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، فيما توعدها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدفع الثمن.

وفيما حذرت إيران بأنها سترد بشكل أقوى حال ردت إسرائيل على هجوم الثلاثاء، فقد أفاد الحرس الثوري بأن إطلاق الصواريخ جاء ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.