جيش الاحتلال يزعم تدمير مجمع قتالي لحزب الله جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات لواء المظليين واللواء السابع بقيادة الفرقة 98، تواصل عملياتها البرية مستهدفة في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وزعم في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن «قوات الكوماندوز، بما في ذلك مقاتلو وحدة إيغوز، عثروا على مجمع قتالي لحزب الله، يحتوي على منصة إطلاق صواريخ ومخزون من العبوات الناسفة ومعدات قتالية أخرى، ودمرته».

وادعى أن قوات الكوماندوز والمظليين والقوات المدرعة، قضت بالتعاون مع الطائرات والمقاتلات، على عناصر لحزب الله، ودمرت البنى التحتية للحزب باستخدام أسلحة دقيقة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «الفرقة 36» وقوات إضافية، انضمت إلى التوغل البري في لبنان، الذي وصفه بـ«المحدد والمركز».

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: «في هذه الساعة، ينضم مقاتلو الفرقة 36، بمن فيهم مقاتلو لواء جولاني، ولواء المدرعات 188، ولواء عتسيوني (6) وقوات إضافية، إلى العملية البرية المركزة والمحددة في جنوب لبنان، التي بدأت، الإثنين، ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله».

وأشار إلى أن «القوات البرية تحظى بدعم وغطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي من لواء المدفعية 282».