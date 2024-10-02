وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى جهات الوزارة المختلفة، بسرعة إنهاء المشروعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وخاصة مشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و"سكن لكل المصريين"، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى، أمس، مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء البرلمان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيهاته والتى أثمرت عن إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية الصادرة فى عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إنه جاء لتقديم الشكر لوزير الإسكان، على توجيهاته لحل مشكلة إحدى محطات الصرف الصحى ورافعها، والتى تأخر الانتهاء من تنفيذها لمدة طويلة، ولكن بتوجيهات الوزير، تم تكثيف معدلات العمل بها خلال الشهور الـ3 الماضية، وتم إنهاؤها، وجار اطلاق التيار الكهربائي لتشغيلها، كما تقدمت إحدى منظمات المجتمع المدنى لتنفيذ الوصلات المنزلية فى 3 قرى تخدمها المحطة.