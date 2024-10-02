إصابة أحد عناصر الجيش اللبناني جراء اعتداء طائرة مسيرة إسرائيلية

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أعلن الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، إصابة أحد عناصره جراء اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي عند مدخل بلدة كوكبا جنوب البلاد.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أصيب أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي، أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا، لتأمين عبور المواطنين».

أصيب أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا لتأمين عبور المواطنين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Z2aXRCgAZ7 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 2, 2024

وفي وقت سابق، قالت فضائية «LBC اللبنانية»، إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الجيش أثناء محاولته فتح الطريق بين كوكبا ومرجعيون.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «أثناء محاولة الجيش فتح الطريق بين كوكبا ومرجعيون المقفل بفعل القصف الإسرائيلي، أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخين على الجيش أحدهما انفجر وأدى إلى إصابة عسكري إصابة طفيفة».