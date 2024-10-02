شفيرين تستعد لاستقبال آلاف الضيوف بمناسبة يوم الوحدة الألمانية

تستعد مدينة شفيرين الألمانية للاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية، والذي يحل غدا الخميس.

ويبدأ الاحتفال الشعبي الذي يستمر ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأربعاء (2 ظهرا بالتوقيت المحلي) في وسط عاصمة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن.

وتفتتح الاحتفالات رئيسة حكومة الولاية ورئيسة مجلس الولايات، مانويلا شفيزيش.

وإلى جانب الولاية المضيفة، تقدم باقي الولايات الألمانية نفسها للزوار. ويتم أيضا تمثيل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) والوزارات والمؤسسات والجمعيات تقليديا في الاحتفالات بأكشاك معلومات.

ومن المقرر تقديم عروض موسيقية وترفيهية على عدة مسارح في المدينة التي تم إدراجها مؤخرا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وسيجيب كبار الساسة على أسئلة المواطنين. ودعا المستشار أولاف شولتس المواطنين إلى حوار في مبنى غرفة التجارة والصناعة بعد ظهر اليوم.

وردا على هجمات طعن وقعت مؤخرا والكشف عن خطط لهجمات، شددت السلطات المعايير الأمنية للاحتفالات. ومن المقرر أن يتم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة خلال الفعاليات.