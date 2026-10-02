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سلَم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، 12 عقد عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لدعم وتمكين ذوي الهمم وحرصا على توفير فرص عمل ملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.

وأكد محافظ الجيزة أن توفير فرص العمل لذوي الهمم يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إتاحة الفرص المتكافئة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والإنتاج، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي والحياة الكريمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة لأبناء الجيزة من ذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق دمجهم المجتمعي وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية.