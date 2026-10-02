تمكنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة المدابغ بمدينة الفيوم، بعد 24 ساعة من العمل المتواصل، وبدأت إعادة ضخ المياه بالشبكة تمهيدًا لعودتها تدريجيًا إلى المناطق المتضررة، فيما وجّه محافظ الفيوم بتوفير سكن بديل لأُسرتين تضرر منزلاهما جراء تسرب المياه، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة على نفقة الشركة

واستغرقت أعمال الإصلاح وقتًا وجهدًا كبيرين بسبب الحالة الفنية للخط، فيما تابَع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، تطورات الموقف على مدار الساعة، موجهًا القيادات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني، والتنسيق المستمر بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات المرافق، لضمان سرعة إنجاز الأعمال والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وشهدت أعمال الإصلاح الدفع بمعدات وجرارات مجلس مدينة الفيوم، إلى جانب معدات الكسح والنافوري والفاكيوم والحفر التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة الأطقم الفنية وفرق الطوارئ، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والغاز.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ موقع الكسر بمنطقة المدابغ، وتابع تداعيات تسرب المياه على منزلين بحارة المليح، واطمأن على سلامة المواطنين، موجهًا بسرعة توفير المساعدات اللازمة للأسر المتضررة، بما يشمل الوجبات المطهية والمفروشات والأغطية، وتوفير سكن بديل للأسرتين لحين الانتهاء من أعمال صيانة المنزلين على نفقة شركة مياه الشرب.

كما وجّه المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنازل المحيطة والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع مراجعة مطابق الصرف الصحي والتحقق من سلامتها وكفاءتها، والتعامل الفوري مع أي منشآت تمثل خطورة على السكان.

ولتلبية احتياجات المواطنين لحين استقرار ضخ المياه بالشبكة، جرى تدبير سيارات لنقل مياه الشرب النقية إلى المناطق المتضررة، مع إتاحة تلقي طلبات المواطنين عبر الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي 125، أو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على الأرقام 0842168041 و0842168042 و0842168043، بالإضافة إلى الخط الساخن 114.