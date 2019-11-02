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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد قيام إسرائيل افتتاح أول مقبرة من نوعها في العالم الحديث تحت الأرض على مشارف مدينة القدس وهي إحدى أكبر المقابر اليهودية الممتدة على أراضي قرية دير ياسين الفلسطينية في القدس الغربية.

وأردفت "يورو نيوز"، أنه تم حفر المقبرة على عمق 16 متراً تحت الأرض وتبلغ مساحتها 1.6 كيلومتر وتحتوي على 24000 مقبرة بنيت بطبقات عامودية.

واستغرق إنهاء العمل على المشروع سبع سنوات بتكلفة حوالي 76 مليون يورو ويتوقع أن يستوعب 70% من حالات الدفن لليهود في القدس بدءاً من الشهر الجاري.

وطوّر صناع المشروع تطبيق يساعد أهالي الموتى اليهود على تحديد موقع دفن ذويهم من بين الآلاف من الجثث المدفونة بالمقبرة.