الأردن يدعو لتوحيد الصف الفلسطيني في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

أكد رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة أن مواجهة الاحتلال ووحشيته في الأراضي الفلسطينية تتطلب توحيد الصف الفلسطيني والمضي في المصالحة، فهي السبيل لتماسك الأشقاء ومواصلتهم نضالهم حتى استعادة حقوقهم.

وقال الطراونة، في بيان صادر عن مجلس النواب، أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، تزامنا مع الذكرى 102 لوعد بلفور المشؤوم - إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني سيبقى متمسكاً بثوابته في دعم الأشقاء الفلسطينين والدفاع عن القدس.

وأشار إلى أن ذكرى وعد بلفور المشؤوم وإذ تمر على الأمة العربية والإسلامية وهي في انقسامات وحالٍ صعب، تتطلب توحيد المواقف والتنسيق المستمر لكي تبقى قضية فلسطين حاضرة على أجندة القرار العربي والإسلامي، حيث لا تتقدم عليها بالأهمية والأولوية، أي قضية أخرى، فهي مفتاح السلام ومدخلٌ لحل أزمات المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وشدد الطراونة على أن مجلس النواب سيواصل وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، مشدداً على دعم المجلس لكل الإجراءات والخطوات الرسمية الهادفة إلى الإفراج عن المعتقليّن الأردنييّن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي .

ودعا قوى العالم ومراكز التأثير فيه إلى الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.