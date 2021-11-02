السعودية: ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 1% في سبتمبر الماضي

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين شخص، ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1% لتبلغ نحو 13.35 مليار ريال.

وأظهرت بيانات "ساما" اليوم ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى 116.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع قدره 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومقارنة بشهر أغسطس الماضي، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر سبتمبر الماضي انخفاضا بنحو 388 مليون ريال، وبنسبة 3%.

وبلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 47 مليار ريال وبزيادة قدرها 36% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 5.79 مليار ريال.





