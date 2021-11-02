حث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو جميع الدول على الموافقة على نوع من السعر العالمي للكربون، وهو إجراء يقول إنه سيحد بشكل كبير من استخدام الوقود الأحفوري ويمثل المجال أمام دول مثل كندا التي تفرض بالفعل ضريبة على الانبعاثات الكربونية.

وقال رئيس الوزراء الكندي - في حديثه في حلقة نقاش نظمتها كندا اليوم الثلاثاء على هامش قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في جلاسكو باسكتلندا، إن حكومته كافحت بشدة لفرض سياسة ضرائب الكربون على رعم معارضة السياسيين في كندا، والآن يريد أن يأخذ هذه المعركة إلى المسرح العالمي.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" عن ترودو إن تحركا دوليا لنوع من "المعايير حول وضع ثمن للتلوث" يمكن أن يجعله أكثر قبولا من الناحية السياسية في الدول الأخرى، حيث توجد أيضا معارضة راسخة للإجراءات المناخية الصارمة.

وأضاف أن"كان من الصعب دائما القيام بذلك ، ونعلم أن المواطنين يريدون المزيد من الإجراءات بشأن المناخ، لكنهم قلقون دائما من أنهم سيكونون هم من يدفعون ثمن العبء الأكبر".

وأشار رئيس الوزراء إلى إن نظام ضرائب الكربون الفيدرالية في كندا - حيث يتم فرض ضريبة على الوقود مثل الغاز وزيت الوقود الخفيف للتدفئة المنزلية والغاز الطبيعي والبروبان، ويتم جمع معظم الأموال وخصمها في وقت الضريبة - يمكن أن يكون نموذجا بالنسبة للدول الأخرى التي تفكر في اتخاذ إجراءات مناخية أكثر عدوانية من خلال نظام تسعير.