البيان الختامي للقمة العربية يؤكد ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية في اليمن

أكد إعلان الجزائر في ختام القمة العربية، اليوم الأربعاء، على دعم الحكومة الشرعية اليمنية، ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وأشاد البيان الختامي للقمة العربية، بالجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وشدد البيان على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي، رافضا جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

وكان رئيس مجلس قيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمى قد أشاد في كلمته أمام القمة بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب اليمن من أجل تجاوزه الأزمة التى يمر بها، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بجميع شروط الهدنة بمعظم مناطق اليمن، داعيا الدول العربية إلى تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.