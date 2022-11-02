رضا شحاتة يعلن تشكيل الداخلية أمام الأهلي

أعلن رضا شحاتة، مدرب فريق الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي على ملعب السويس الجديد، في الخامسة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: «رضا السيد، محمد نجيب، محمد ناصر، سمير فكري، ألانا كيامبادي، عبدالعزيز السيد، محمود طلعت، كليتشي، انوم ألفيرد، حسين رجب، تشيرستوفر».

ويتواجد فريق الداخلية في المركز الـ 14 بنقطة واحدة، أما الأهلي في حتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء منتشيًا بفوزه بهدفين دون رد وتتويجه بلقب السوبر المحلي عن الموسم قبل الماضي 2020-2021 أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي على ملعب هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

ويسعى الأهلي لاستغلال نشوة الفوز على الزمالك واستعادة تواجده على منصات التتويج بالبطولات المحلية، من أجل استكمال سلسلة انتصاراته في الدوري العام هذا الموسم، والتي بدأها بالفوز على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة 1-0.