أبو مازن يطلع نظيره التونسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

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اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال القمة العربية بنسختها الواحدة والثلاثين في الجزائر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره التونسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعب فلسطين، وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وبحث «أبو مازن» مع الرئيس التونسي، آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة.

وأشاد الرئيس الفلسطيني، بمواقف تونس الداعمة لشعب فلسطين، وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله.

وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.