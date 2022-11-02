اليمن: لجنة حقوقية توثق 221 انتهاكا ضد حقوق الإنسان خلال شهر واحد

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أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الأربعاء، توثيق 221 حالة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكبت خلال الشهر الماضي في محافظات مختلفة البلاد.

وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن من بين تلك الانتهاكات 75 واقعة استهداف مدنيين في محافظات مختلفة.

كما رصدت اللجنة، وفقا للبيان، سقوط 21 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة و51 واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة إضافة إلى توثيق سبع وقائع تعذيب وعنف جنسي.

وحثت اللجنة الوطنية، كل أطراف الصراع على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات والإغاثة الإنسانية لجميع المحافظات خاصة مناطق التماس.