قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، إن المليشيات الحوثية ترتكب انتهاكات يومية بحق المنشآت الاقتصادية الوطنية، والبنى التحتية في المدن اليمنية ودول الجوار.



وشدد، خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، على أهمية «استعادة الدولة اليمنية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها إقليميًا ودوليًا، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن».



ولفت إلى تعديل استراتيجية بلاده للتعامل مع تلك الجماعة المتطرفة، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، داعيًا الدول العربية، إلى فعل الشيء نفسه، تأكيدًا على قرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الصادر في يناير من العام الجاري، ويطالب الدول كلها بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.



ونوه بأن «تلك الجماعة مسؤولة عن مقتل ووفاة نصف مليون يمني بينهم النساء والأطفال، وشردت 5 ملايين آخرين في أنجاء البلاد وعبر الأقطار والقارات»، قائلًا إن «80% من أبناء الشعب اليمني، ينتظرون المساعدات من الوكالات الإغاثية، في ظل رفض الجماعة لإحلال السلام، ووقف الحرب وإنهاء المعاناة.



وتابع: «تتباهى تلك الجماعة باستهداف المنشآت الاقتصادية في اليمن، وتعمل على الزراعة العشوائية للألغام في الممرات الملاحية الدولية، ونشر القوارب المفخخة، والصواريخ الموجهة، والقرصنة للسفن المختلفة».



وأكد أن «الخسائر الحقيقة للحرب لا يمكن حصرها بعدد القتلى والمدن المحطمة»، مضيفًا: «بل تحصر أيضًا بالأرض الملغومة والأمن القومي المحفوف بخطر مشروعات الجانب الإيراني، ونطالب بعمل عربي مشترك في اليمن يتصدى للمشروع الانقلابي للحوثي».