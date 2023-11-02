سرايا القدس تعلن استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية مكثفة

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت عند الساعة 11:00 التجمعات العسكرية الإسرائيلية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعميعاز، برشقة صاروخية مكثفة.

وفجر الخميس، أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، باستهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي «الياسين 105».

ولاحقا، قالت إنها استهدفت جرافة إسرائيلية أخرى في محور شمال غربي غزة بقذيفة «الياسين 105»، موضحة أنها استهدفت عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الخميس، آليتين إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي «الياسين 105».

كما استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة «الياسين 10»، وقالت القسام إنها استهدفت مجموعة من الجنود الإسرائيليين في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر «دك الآليات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى».