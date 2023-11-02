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يواصل الجيش الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى في قطاع غزة، بغارات عنيفة وضخمة بعد توجيه عدة إنذارات لضرورة اخلائه فورا تمهيدا لقصفه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان: "منذ أكثر من ساعتين يشهد محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في غزة، قصف عنيف وانفجارات قوية وحالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح".

وكما أفاد شهود عيان من شمال غزة، لا تزال أصوات الاشتباكات العنيفة والانفجارات تسمع بشكل واضح على محاور مختلفة في المكان.

كما يشهد حي الكرامة غارات إسرائيلي ضخمة يتخللها اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.

كما أفادت مصادر طبية، بانتشال 3 قتلى و11 اصابة من قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة عنبر في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 8805 شهيد".

وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونسيي بعد استهداف منزل في محيط مسجد الخلفاء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.