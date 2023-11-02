أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني ، عن تعرض 3 مدارس تابعة للأونروا بشمال قطاع غزة للقصف الجوي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، قائلا إن القصف الجوي أسفر عن استشهاد أكثر من 21 شخصا.



وأشار خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، إلى استهداف جيش الاحتلال ملجأ جديدا يأوي أكثر من 15 ألف مواطن خلال الـ 24 ساعة الماضية، معقبا: «لا يوجد أي مكان آمن بالشمال»، لافتا إلى خسارة الوكالة 72 من موظفيها بين مدرسين وأطباء وممرضات أثناء تأدية

واجباتهم الإنسانية منذ بدء العدوان.



وأضاف أن التقديرات تشير إلى استمرار إقامة حوالي 350 ألف مواطن بمناطق شمال وادي غزة إضافة إلى قرابة 40 ألف شخص بمخيم جباليا إلى الآن، مشيرا إلى مواجهة الوكالة صعوبات بالغة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.



وعلق على زيارته الميدانية إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، قائلا: «ما شاهدته هناك كان محطما للقلب، رأيت مأوى قصف وقتل بعض الأشخاص وجرح 80 آخرين، وكل من بداخل مركز الإيواء يطالبنا بالخبز والماء ووقف إطلاق النار».



وتابع: «الطلب الأول للأطفال كان رجاء (امنحونا الماء النظيف والطعام)، ولكن السوق استنزف بالكامل ولا يوجد أي خبر يكفي للجميع، حتى المياه أصبحت شحيحة والوقود أيضا».