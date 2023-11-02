أعرب مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، عن حزنه على إقصاء الأهلي من الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي، موجها انتقادات حادة للتعاقد مع أنتوني موديست.

قال مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»:" الأهلي لم يخرج أمام فريق ضعيف وهذا عزاء فريق الأهلي اليوم".

أضاف:" خرجنا من فريق منظم وفريق يمتلك مهارات.. احترموا النادي الأهلي جيدًا بدليل أنهم كانوا يدافعون أمام الأهلي وهذا عكس نهج هذا الفريق الهجومي".

أكد مجدي عبد الغني على أن عدم وجود رأس حربة للنادي الأهلي من أكبر الأخطاء وفارق كبير جدًا مع الأهلي.

تطرق مجدي عبد الغني للحديث عن أنتوني موديست، قائلًا:" الأهلي خُدع في التعاقد مع موديست، عشنا في أحلام واتفرجنا على فيديوهاته ولكن طلعت في الآخر أن دي فيديوهات ذكاء اصطناعي!".

أتم مجدي عبد الغني:" تم التعاقد مع موديست بناءً على رغبة كولر واختياره،وللأسف الشديد لم يكن اختيارًا مناسبًا، موديست جاي يلعب دومنة مش لاعب كرة".