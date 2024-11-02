تأجيل الحكم على متهم بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب السابق لـ9 نوفمبر الجاري

حددت محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة 9 نوفمبر الجاري، للحكم على متهم بسرقة فيلا أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق.

وأسندت التحقيقات في القضية للمتهم، أنه في غضون شهر يونيو 2024، بدائرة قسم أول الشيخ زايد سرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه لمدرب الحراس، وذلك من داخل مسكنه عن طريق كسر باب الشقة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم حاز وأحرز أدوات حديدية "بنزة منشار، شاكوش كشاف كهربائي، مفتاح عجل، مفتاح إنجليزي، كتر"، دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية أو الشخصية.

وبينت التحريات أن المتهم تسلل إلى فيلا المجني عليه مدرب الحراس السابق وكسر باب الحديقة ثم كسر باب غرفة النوم، وسرق 26 سبيكة ذهبية بفواتيرها ولاذ بالفرار.

وأوضحت التحريات، أن المتهم سبق واتهم بسرقة نص كيلو ذهب من فيلا أخرى، وجرى الحكم عليه بالسجن عاما لاتهامه بالسرقة، وخرج من الحبس بعد قضاء فترة العقوبة.

Amr