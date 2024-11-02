إعلام عبري: الجيش يوسع من عملياته في جباليا ويدفع بلواء جديد للمناورات البرية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن «الجيش يوسع من عملياته في جباليا، ويدفع بلواء جديد للمناورات البرية»، وذلك حسبما نقل التليفزيون «العربي»، في خبر عاجل له، صباح السبت.

ومنذ السادس من أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في محافظة شمال القطاع، وأطبق حصاره على منطقة جباليا بذريعة منع حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

وبحسب وكالة «وفا»، استُشهد وأُصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، ووسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال منذ الليلة الماضية نسف مبانٍ سكنية شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.