خالد عباس: العاصمة الإدارية ستماثل بعد 30 عاما مساحة محافظتي القاهرة والجيزة مجتمعتين

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إنّ مساحة العاصمة ستصل بعد 30 سنة إلى 200 ألف فدان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن العاصمة ستكون بحلول ذلك الوقت بحجم القاهرة والجيزة مجتمعتين.

وأشار إلى أن هذا الأمر استلزم أن تكون هناك منطقة صناعية وهو ما جرى العمل عليه، فجرى اختيار موقع على طريق السخنة، وقريب من الميناء بنحو 45 كيلو مترًا، بما يخدم أي مصانع في المنطقة.

ونوه بأن واحدة من أكبر المجموعات التركية جرى التوقيع معها على منطقة صناعية تركية بمساحة 300 فدان، كما تم التوقيع مع شركة موانئ دبي لإقامة منطقة حرة على مساحة 500 فدان للتصنيع والتصدير.

وأفاد بأن هناك طلبات لإقامة مزيد من المناطق بما يفوق المساحة المُحدَّدة لها من الأساس، وبالتالي يمكن زيادة المساحة.