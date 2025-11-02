بلجيكا: رصد درونز تحلق فوق قاعدة جوية عسكرية

أفاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن اليوم الأحد إن الشرطة في بلجيكا تحقق في بلاغات عن مشاهدة طائرة بدون طيار (درون) فوق قاعدة جوية عسكرية، وذلك في أعقاب مشاهدات أخرى للطائرات من ذات النوع في مناطق عسكرية بالبلاد.

وأعلن فرانكن عبر منصة "إكس" أن الحكومة تلقت بلاغات أمس السبت عن تحليق طائرات بدون طيار (درونز) فوق قاعدة كلاين بروجل الجوية في شمال شرق بلجيكا.

وأضاف أن مروحيات ومركبات للشرطة لاحقت الطائرة لكن لم تتمكن من إسقاطها، ولم يتمكن جهاز للتشويش على الدرونز من توقيفها.

وتابع فرانكن: "لم يكن مجرد تحليق، بل كان أمرا واضحا يستهدف كلاين بروجل".

وقال متحدث باسم مكتب فرانكن لوكالة رويترز إن الشرطة تحقق في الواقعة، ومن المقرر أن يتناقش وزراء الحكومة بشأن هذه المشاهدات هذا الأسبوع.

ودخلت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة تأهب قصوى في الأسابيع القليلة الماضية بعد مشاهدة طائرات بدون طيار وتوغلات جوية أخرى، بما في ذلك في مطارات في كوبنهاجن وميونيخ ومنطقة البلطيق. ودخلت حوالي 20 طائرة درونز روسية المجال الجوي البولندي في سبتمبر الماضي.

وتجري التحقيقات بالفعل في بروكسل في مشاهدات متعددة لطائرات بدون طيار فوق قاعدة عسكرية في جنوب شرق البلاد وقاعدة عسكرية أخرى في إلسنبورن، على الحدود الألمانية، الشهر الماضي.

واقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أربعة مشروعات دفاعية أوروبية، ومنها نظام مضاد للطائرات بدون طيار وخطة لتحصين الحدود الشرقية مع روسيا، في إطار حملة لجعل القارة مستعدة للدفاع عن نفسها بحلول عام 2030.

ودعا فرانكن الحكومة البلجيكية إلى تعزيز الإنفاق على الدفاعات المضادة للطائرات بدون طيار.