المتحدث باسم طالبان أفغانستان: طائرات مسيرة أمريكية تنتهك مجالنا الجوي عبر باكستان

أكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية في مقابلة مع قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم الأحد أن طائرات مسيرة أمريكية تدخل المجال الجوي الأفغاني، عبر الأراضي الباكستانية.

وأضاف مجاهد، أنه مثلما تطالب باكستان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها، طلب ممثلو الإمارة الإسلامية خلال المحادثات في إسطنبول، من إسلام آباد ضمان عدم استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد أفغانستان.

وتابع المتحدث: "تعمل الطائرات المسيرة الأمريكية بالفعل في أجواء أفغانستان، إنها تمر عبر المجال الجوي الباكستاني وتنتهك مجالنا الجوي. لا يجب أن يحدث ذلك".

وأضاف المتحدث أيضا أن فصيلا عسكريا معينا في باكستان ربما يكون مدعوما من قبل قوى عالمية بهدف تصعيد التوترات بين كابول وإسلام آباد.

وأضاف: "بدون أن يحدد أي دول معينة أن بعض الكيانات، التي كانت في وقت ما في صراع مع أفغانستان أو كانت لديها طموحات للسيطرة على باجرام تسعى الآن إلى إثارة حالة من عدم الاستقرار الإقليمي من خلال الضغط والاستفزاز.

وتابع "نشتبه بأن قوى عالمية كبرى، تلك التي اشتبكت معنا ذات يوم أو تطالب بأحقيتها في السيطرة على باجرام تقف وراء هذا الضغط".

وتابع: "إنهم لا يأتون بشكل مباشر، بل يكلفون آخرين بإثارة اضطرابات في المنطقة واختلاق ذرائع. نحن نقف بحزم ضد أي مؤامرة ولن نسمح بأن تتحول الطموحات الضالة إلى واقع في المنطقة".