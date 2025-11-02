اندلاع حريق بناقلة نفط في ميناء روسي جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت سلطات الحماية المدنية في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اليوم الأحد، أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق بناقلة نفط راسية في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود.

وقالت السلطات إن الهجوم ألحق أضرارا أيضا بمحطة نقل النفط في الميناء، وإنه تم إجلاء طاقم الناقلة.

وأظهرت صور نشرت عبر تطبيق تليجرام اندلاع ثلاثة حرائق في الميناء، الذي يقع في جنوب شرق شبه جزيرة القرم.

ويعد ميناء نوفوروسيسك الواقع إلى الشمال الغربي، وميناء توابسي، من أهم الموانئ على البحر الأسود لتصدير النفط الروسي. واستهدفت القوات الأوكرانية خلال الأشهر الماضية البنية التحتية النفطية الروسية التي تعد مصدرا رئيسيا لتمويل الحرب.

كما لقي أربعة أشخاص، بينهم طفلان، حتفهم جراء هجوم بطائرات روسية مسيرة في منطقة دنيبروبيتروفسك شرقي أوكرانيا، بحسب تقرير نشره فلاديسلاف هايفانينكو، حاكم المنطقة، على تطبيق تليجرام.

وقال مسئولون إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب شخصان آخران بجروح في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

كما تم الإعلان عن هجمات بطائرات مسيرة في زابوريجيا جنوبي البلاد وتشرنيهوف في شمال أوكرانيا.