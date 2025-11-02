رئيس جهاز العلمين الجديدة: 72% نسبة تنفيذ برج LD00 ضمن مشروع الأبراج الشاطئية

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن نسبة تنفيذ أعمال برج LD00 بلغت نحو 72%، بينما وصلت نسبة إنجاز برج LD01 إلى حوالي 69%، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها مشروع الأبراج الشاطئية، رافقه خلالها المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، والمهندس عبد الحميد مغاربة مدير عام الكهرباء، والمهندس محمود الأمير المشرف على مشروع الأبراج الشاطئية، وعدد من مديري الإدارات المعنية ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.

وشدد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وفق خطة واضحة تشمل التوريدات والتركيبات تمهيدًا لبدء تسليم الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المحددة، مع التأكيد على رفع كفاءة الأداء وجودة التنفيذ في مختلف مراحل المشروع.

وأكد أن مشروع الأبراج الشاطئية يُعد من المشروعات البارزة بمدينة العلمين الجديدة، ويمثل نموذجًا لما تشهده المدينة من طفرة عمرانية وسياحية متكاملة، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالموقع على جهودهم المتواصلة في تنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة.



