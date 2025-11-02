وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب ناشئي اليد بعد التتويج بفضية المونديال

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عقب عودتهم من المغرب بعد التتويج بالمركز الثاني في بطولة العالم تحت 17 عامًا، وذلك عقب مباراة قوية ومثيرة أمام المنتخب الألماني، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل قبل أن تُحسم في الوقت الإضافي لصالح الألمان.

وتُوِّج المنتخب المصري وصيفًا للعالم بعد أداء بطولي ومشوار حافل بالانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب المتابعين والخبراء في كرة اليد على مستوى العالم.

وخلال الاستقبال، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه وتقديره للمنتخب الوطني من لاعبين وجهاز فني وإداري، مثمنًا روح الإصرار والعزيمة التي تحلوا بها، والتي تعكس ما وصلت إليه الرياضة المصرية من تقدم وتطور في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

وأكد صبحي أن هذا الجيل الواعد من ناشئي اليد يُعد امتدادًا لمسيرة الإنجازات التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية.

وأضاف الوزير أن ما قدمه المنتخب الوطني للناشئين في البطولة يُجسد قوة منظومة كرة اليد المصرية، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التخطيط والإعداد، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري لكرة اليد والجهاز الفني بقيادة المدربين الوطنيين الذين تمكنوا من صناعة فريق قادر على المنافسة في كبرى البطولات العالمية.

كما وجّه الوزير الشكر لأسر اللاعبين وأنديتهم التي ساهمت في إعداد هذا الجيل المميز، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية وصقل المواهب الشابة، يمثلان عاملين أساسيين في استمرار النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية.

ويأتي هذا الإنجاز الرياضي الكبير في اليوم ذاته الذي شهد افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة ورؤساء الدول، في حدث عالمي أبهر العالم بعظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

لتجتمع في يوم واحد أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وآمال المستقبل في مشهد يجسد روح مصر المتجددة التي تجمع بين الأصالة والتقدم، وتواصل كتابة صفحات مضيئة في تاريخها الحديث.