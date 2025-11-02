أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس السبت، أولى جلسات محاكمة "ح.ز.ال"، 53 عامًا، رئيس حى شرق الإسكندرية، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية "سابقًا"، وذلك في إعادة إجراءات الحكم عليه بالسجن المؤبد "غيابيًا"؛ لاتهامه في قضية رشوة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، لحضور المتهم.

وتعود وقائع القضية المقيدة رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى قيام قوة أمنية تابعة لقطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، بالقبض على المتهم من محل سكنه، تنفيذًا للحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المتهم فيها بالرشوة، مع سخص أخر يدعى "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم في محافظة الغربية.

وجاء في التحريات التي سبقت عملية الضبط أن المتهم سبق اتهامه في قضية فساد مالي وإداري عام 2021، أثناء توليه منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، حيث تم ضبطه حينها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية بطنطا بعد ثبوت الواقعة بالتسجيلات، وأوقف عن العمل حينها لفترة.

وألقي القبض على المتهم عقب حركة التغييرات الأخيرة بأحياء الإسكندرية، حيث تضمنت تعيين المتهم رئيسًا لحي شرق الإسكندرية، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي وسط، وتولى سابقًا رئاسة مركز ومدينة برج العرب أيضًا.

والقضية المحكوم فيها على رئيس حي شرق الإسكندرية تحمل رقم 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وكانت جلسة الحكم فيها بتاريخ 2025/4/19 وصادر فيها حكم غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب متهم آخر بتقديم رشوة في ذات في القضية وهو "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم في محافظة الغربية.

ويواجه رئيس الحي، بصفته موظفا عموميًا "رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى" بمحافظة الغربية، اتهامًا بأنه طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه حصل منهم على 140 ألفا، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجرى تنفيذها.

يُذكر أن المتهم شغل عدة مناصب تنفيذية هامة خلال السنوات الماضية، وشغل قبل أن تتوقف مسيرته التنفيذية بالقبض عليه، وهي رئيس حي شرق الإسكندرية "يومين"، رئيس حي وسط الإسكندرية، رئيس مركز ومدينة برج العرب، رئيس الإدارة المركزية لتجميل الإسكندرية، سكرتير عام محافظة الأقصر، سكرتير عام الوادي الجديد، رئيس مركز ومدينة المحلة، وسكرتير مركز ومدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

وكانت مأمورية أمنية تابعة لنطاق مديرية أمن الإسكندرية، رحلت المتهم إلى محبسه عقب القبض عليه، وقيامه بإنهاء إعادة الإجراءات والاستئناف فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في قضية رشوة.