رئيس جامعة بني سويف يفتتح المعرض الخيري العاشر للملابس بكلية التجارة

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، المعرض الخيرى العاشر للملابس بكلية التجارة وذلك بحضور الدكتور أسامة سعيد عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يضم ما يزيد عن 400 قطعة ملابس للطلبة والطالبات غير القادرين توزع جميعها بالمجان، لافتًا إلى أن المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في تحفيز وتشجيع أبنائها الطلاب في كافة المجالات من أجل إثراء العملية التعليمية.

وأشار إلى أن أنشطة الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة تأتي من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية وأنها لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع.