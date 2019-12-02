مصطفى بكري يهنئ الإمارات بعيدها الوطني

هنأ النائب البرلماني والإعلامي، مصطفى بكري، دولة الإمارات بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني، قائلًا: «كل عام والإمارات شعبًا وقيادة بألف خير».

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الـ48 لإعلان الاتحاد، وسط إصرار من قادة الدولة على تحقيق المزيد من التقدم والنمو، الأمر الذي جعل من الإمارات واحدة من أوائل دول العالم في دخل الفرد، وترسيخ قيم التسامح التي تكللت بزيارة قداسة البابا فرنسيس وتوقيعه وثيقة الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر».

وأضاف «دولة بها 200 جنسية وديانات مختلفة، وتتعايش في سلام، نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني بلغت 50% وهو رقم مذهل، وجواز السفر الإماراتي احتل المركز الأول عالميًا في قوته، وبينها وبين مصر علاقات قوية منذ عهد حكيم العرب الشيخ زايد، وهناك أكثر من 50 اتفاقية تحكم العلاقات بين البلدين».

وتحتفل الإمارات، اليوم الاثنين، الموافق الثاني من ديسمبر، بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.