 وفد إسرائيلي يبحث فى واشنطن عقد اتفاق «عدم قتال» بين تل أبيب ودول الخليج - بوابة الشروق
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وفد إسرائيلي يبحث فى واشنطن عقد اتفاق «عدم قتال» بين تل أبيب ودول الخليج

وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس
وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس

نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 8:45 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 8:45 م

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن وفدا إسرائيليا وصل إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل لاتفاق عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج.

وقال كاتس خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "وفدا من وزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي ووزارة الدفاع ووزارة العدل يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف كاتس أنه "سيتم طرح مشروع ربط السعودية ودول الخليج بشبكة لسكك الحديد ترتبط مع ميناء حيفا والموانئ الإسرائيلية الأخرى على البحر المتوسط".

وكان الوزير الإسرائيلي قد أشار في تصريحات صحفية الشهر الماضي إلى أن إسرائيل تعمل على تسوية "اللاحرب" مع دول الخليج، كما اتهم إيران بأنها التهديد الرئيسي في المنطقة، من خلال دعمها لمنظمات "إرهابية".

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