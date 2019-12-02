انطلقت مساء اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي "فكر 17"، الذي يُعقد هذا العام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، تحت عنوان "نحوَ فكرٍ عربيّ جديد"، وذلك في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 2 و5 ديسمبر.

بدأ المؤتمر جلساته الأولى بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «فلسطين في مرايا الفكر والثقافة»، تبعه كلمه للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس مؤسسة الفكر العربي، والذي رحب بالحضور واختيار عنوان تقرير مؤسسة الفكر العربي «فلسطين في مرايا الفكر والثقافة والإبداع»، مشيرًا إلى أنه لم يعد كلمة مكتوبة للمؤتمر وأن «فلسطين» هي كلمته.

وأشاد «الفيصل» في بداية كلمته بما جاء بتقرير «فلسطين في مرايا الفكر والثقافة والإبداع»، واصفًا إياه بأنه من أفضل التقارير التي قدمتها مؤسسة الفكر العربي منذ انطلاقها في العام 2000، وأكثرُها علمًا وثقافة، وأن الذين ساهموا في كتابته لم يكتبوه بالحبر فقط، بل أذابوا أنفسهم ومشاعرهم وعقولهم فيه، ولهذا خرج يعبر عن نبض كل إنسان عربي، فضلًا أنه يعد مقاومة ثقافية للهوية الفلسطينية.

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة: «نحن في الوطن العربي، نستقبل في هذه السنوات مستقبل وتحول جديد في الفكر والثقافة والاقتصاد والسياسة كذلك، وإذا كنت أريد التحدث عن موقف المملكة العربية السعودية فيكفيني أن أعيد لكم العبارة التي أطلقها خادم الحرميين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز: "فلسطين هى قضُيتنا الأولى"، وأرجو من الله أن ينتقل هذا الشعور إلى كل عربي، وأن تكون قضية العرب الأولى هى فلسطين».

وشدد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أننا لسنا بحاجة لكثير من الخطابات الرنانة بل نحتاج إلى الكثيرمن التفكير والأعمال والإنجاز لكي نكسب هذه المعركة، مشيرًا إلى أنه لا يقصد المعركة الحربية والسياسية فقط، بل المعركة الفكرية والثقافية والعلمية كذلك، والتي يجب أن نكسبها في الجولة المستقبلية لكي نعيد فلسطين لأهله، فنحن أصحاب حق في فلسطين.

واختتم الأمير خالد الفيصل كلمته قائلًا: «لن نهدأ أو نرتاح حتى نستعيد حقنا في فلسطين العزيزة التي تستحق منا كل جهد، وموعدنا المستقبلي في القدس الشريف».

ومن المقرر يختتم المؤتمر أعماله في اليوم الرابع والأخير 5 ديسمبر، بعرضٍ مفصّل لتقارير الجلسات المتخصّصة، ثم تُعقد ظهرا الجلسة العامّة الثالثة تحت عنوان "المثقّفون العرب ودورهم في تجديد الفكر العربي"، يليها اختتام أعمال المؤتمر.