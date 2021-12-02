غلق طريق السويس الصحراوي لمدة 3 أشهر لاستكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير الطريق

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق طريق السويس الصحراوي لمدة ثلاثة أشهر؛ لاستكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير الطريق.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سيتم غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي والخدمة" أمام حركة المرور للقادم من القاهرة باتجاه السويس، وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمي في الاتجاهين.

وأضافت أنه سيتم كذلك غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي" أمام حركة المرور للقادم من السويس باتجاه القاهرة، من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، وحتى الطريق الدائري الإقليمي، وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفه، مع استمرار النقل في طريق الخدمة، على أن تبدأ الأعمال اعتباراً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة المقبل، وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.