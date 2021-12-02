حبس طالبة ثانوي لإدارتها مركز تخسيس وعلاج طبيعي بدون تراخيص بالشرقية

قررت نيابة ثان الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، حبس طالبة بالمرحلة الثانوية، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة إدارة مركز تخسيس وعلاج طبيعي بدون تراخيص.



كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، شنت حملة لمداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة والتي تقوم بتقديم خدمات لعلاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بمدينة الزقازيق؛ وذلك بعد وردود معلومات تفيد بأنه يعمل بترخيص مزور.



وتبين أن المركز المخالف يفتح أبوابه لاستقبال المواطنين وتديره طالبة ثانوي؛ وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتشميع المركز الطبي بكامل محتوياته، فيما تم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق والتحفظ على الطالبة تحت تصرف النيابة العامة.