عرض فيلا في روما تضم جدارية لكارافاجيو للبيع

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عُرضت فيلا في روما كانت ملك كاردينال للبيع في مزاد، وتضم الفيلا جدارية فريدة من نوعها رسمها الفنان الإيطالي كارافاجيو.

وتقع الفيلا "كاسينو ديلاورورا"، المعروفة باسم فيلا لودوفيزي، في روما بين فيلا بورجيزي والسلالم الإسبانية، ووصفها دليل المزادات باعتبارها "إحدى أرقى مناطق العاصمة".

وتقدر دار المزادات سعر بيع الفيلا البالغ مساحتها 2800 متر مربع بنحو 471 مليون يورو (533 مليون دولار أمريكي). وأظهر مقطع فيديو للفيلا من الداخل قاعات مهيبة مزخرفة بجداريات ضخمة.

وهناك جدارية على أحد الأسقف جديرة بالملاحظة على نحو خاص، وتصور كواكب المشترى ونبتون وبلوتو، ورسمها ميكيلانجلو ميريزي دا كارافاجيو عام 1597.

ومن المقرر أن يقام المزاد في 18يناير المقبل وأن يتم افتتاح المزاد عند 353 مليون يورو.