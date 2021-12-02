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واصل محمد صلاح نجم ليفربول، تألقه مع الريدز، وحقق أرقاما مميزة بعد توقيعه على ثنائية بمرمى إيفرتون باللقاء الذي انتهى بفوز كتيبة كلوب برباعية مقابل هدف.

وبات صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يشارك بشكل مباشر في +20 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

كما بات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في ديربي ميرسيسايد منذ فرناندو توريس في سبتمبر 2008.

وأصبح صلاح مساهما للأهداف في جميع المباريات التي لعبها مع ليفربول خارج الأرض بواقع مساهمة في 14 هدف خلال 7 مواجهات.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا في صدارة جدول ترتيب الهدافين بفارق أربعة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي أقرب ملاحقيه.