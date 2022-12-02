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رفض خطة صينية لبناء سفارة جديدة قرب برج لندن

لندن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 1:27 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 1:27 م
تم رفض خطة صينية مثيرة للجدل لبناء سفارة جديدة، بالقرب من "برج لندن"، في اجتماع لمجلس "تاور هاميلتس" وهو السلطة المحلية المسؤولة عن البرج مساء أمس الخميس.

وتريد بكين بناء أكبر سفارة لها في أوروبا في "رويال منت كورت"، وهو المقر السابق لمنتج العملات البريطانية المملوك للدولة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

واشترت الصين، في بادئ الأمر الموقع، بمبلغ 255 مليون جنيه إسترليني (311 مليون دولار)، في مايو 2018، بهدف أن يحل محل سفارتها الحالية في حي "ماريليبون".

ورفض مجلس "تاور هاميلتس"، بالإجماع منح إذن التخطيط، بعد مشاورة علنية حامية، استمرت حتى الليل.

وعلل أعضاء المجلس السبب في ذلك بمخاوف بشأن سلامة السكان وتأثير ذلك على موارد الشرطة وتهديد للتراث بالمنطقة، بوصفها بعض الأسباب وراء القرار.

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