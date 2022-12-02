روسيا: مستعدون لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق، مؤكدا على أنه إذا طُلبت فموسكو مستعدة لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.



وقال بوجدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نحن دائما نعبر عن استعدادنا ونقول أنه سيكون على حق، ولكن حتى الآن لم يتم القيام بأي عمل ملموس على المستوى السياسي. حتى الآن لا توجد مثل هذه الخطط".



وتابع بالقول "كل شيء يعتمد على رغبات الأطراف، لكننا لا نفرض شيئا على أحد. إذا طلبت منا (الوساطة) وكان لشركائنا في أنقرة ودمشق مثل هذه المصلحة، فسنرد بالطبع بالإيجاب".



كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح الشهر الماضي ، إنه يفكر في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد،وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية.



وقال أردوغان للأناضول، بعد أيام فقط من بدء هجوم جوي ضد الميليشيات الكردية، "اللقاء مع الأسد ممكن. لا ضغينة أو مرارة في السياسة".



كان عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوجلو، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.