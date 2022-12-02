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تعادل المنتخب البرتغالي مع كوريا الجنوبية في الشوط الأول بنتيجة هدف لهدف، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم منتخب البرتغال عن طريق ريكاردو هورتا في الدقيقة 5 من عمر اللقاء.

وعاد منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 17 وسجل هدفا لكن تم إلغاءه من جانب تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 27 تمكن كيم يونج جون من تسجيل هدف التعادل لصالح كوريا الجنوبية في الدقيقة 27.

ويمتلك منتخب البرتغال قبل اللقاء 6 نقاط بصدارة المجموعة، فيما يأتي المنتخب الكوري بالمركز الأخير برصيد نقطة، ويحتاج للفوز من أجل التأهل والنظر لنتيجة مباراة غانا والأوروجواي.