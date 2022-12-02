إخلاء السفارة الأوكرانية في مدريد عقب استلام طرد مشبوه

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إخلاء السفارة الأوكرانية في مدريد اليوم الجمعة، عقب استلام طرد مشبوه.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه تبين عقب فحص الطرد من قبل خبراء المفرقعات أنه لا يحتوي على متفجرات.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، إن السفارة الأوكرانية في مدريد تسلمت اليوم طردا ملطخا بالدماء مماثل لتلك الطرود التي تلقتها مؤخرا سفارات أوكرانيا في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، والقنصليات العامة في نابولي وكراكوف وبرنو، داعية حكومات الدول الأجنبية إلى ضمان حماية المنشآت الدبلوماسية الأوكرانية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.